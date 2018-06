Guillaume Musso : "À chaque roman, j’essaie d’emmener mon public sur un territoire qu’on n’a pas encore exploré"

"Ce livre, j’en ai l’histoire et les rebondissements dans la tête depuis une petite dizaine d’années", avoue-t-il. "J’avais envie d’écrire un meurtre au sein d’un campus comme ceux de David Lodge, Donna Tartt ou Michael Chabon que j’adore. Sauf que je n’avais aucune légitimité pour écrire un truc qui se passe à Harvard ou à Berkeley. Je n’ai ni étudié, ni enseigné là-bas. Et puis à chaque fois que je revenais à Antibes, les gens me demandaient : ‘Quand vas-tu écrire un roman qui se passe chez nous ?’. Un jour, j’ai eu le déclic."





Construit à la manière d’un cold case, alternant passé et présent, "La Jeune Fille et la Nuit" voit Guillaume Musso délaisser les gratte-ciels de New York, sa ville de cœur, pour les paysages et les parfums de la Côte d’Azur, que Thomas parcourt à la recherche d’une vérité insoupçonnable. C’est redoutablement efficace, sans temps mort et bourré de rebondissements jusque dans les ultimes pages. Et comme souvent "chez Musso", l’intrigue policière se double de questionnements plus intimes, voire fantasmés.