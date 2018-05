L'écrivain Philip Roth, géant de la littérature américain, s'est éteint à 85 ans

Quelques jours après le décès de l'écrivain et journaliste Tom Wolfe, la littérature américaine perd un autre de ses grands noms. L'écrivain américain Philip Roth, un géant de la littérature américaine, est mort mardi à 85 ans, selon plusieurs médias américains, dont le New York Times et le magazine The New Yorker. Contacté par l'AFP, son agence littéraire, The Wylie Agency, n'a pas donné suite dans l'immédiat.





Observateur lucide de la société américaine et de ses travers, le natif de Newark (New Jersey), avait été régulièrement pressenti pour le Nobel de littérature, sans jamais l'obtenir néanmoins.