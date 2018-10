Riad Sattouf et "L'Arabe du futur 4" détrônent "Destin Français" d'Eric Zemmour au classement des meilleures ventes de livres

Lors de sa sortie en 2016, le tome 3 avait déjà fait une entrée fracassante dans le même classement et avait dû être réimprimé pour contenter une demande très forte. Les deux précédents albums sur la jeunesse de Riad Sattouf se sont écoulés à plus de 530.000 exemplaires au total, selon GfK. Les droits ont été vendus dans 17 pays. Le premier tome avait été couronné par le grand prix RTL de la BD 2014 et le Fauve d’or du meilleur album 2015 au Festival d’Angoulême.