Comment pouvoir regarder les matches au travail ?

Durant le Mondial, les employés voudraient voir les matches qui se déroulent dans les heures de travail. Il leur serait possible, mais cela n'est pas systématique. En effet, selon son contrat, on pourrait demander à son chef hiérarchique de changer exceptionnellement d'horaire de travail. Si, par contre, il refuse de nous accorder son aval et que l'on persiste encore à passer outre, quelles sanctions pourrait-on encourir ?



Ce lundi 18 juin 2018, Stéphane Béchaux, dans sa chronique "Parlons... bureau", nous parle de la possibilité d'un employé à pouvoir regarder un match du Mondial durant ses heures de travail. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 18/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.