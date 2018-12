5 conseils pour bien choisir son vélo électrique

Pour éviter de se faire voler son vélo, il faut systématiquement enlever la batterie avant de le parquer, même si elle est encore pleine. Les batteries au lithium sont les plus fiables et les plus légères du marché. Ce poids (entre 2 et 4 kg en moyenne) dépend la capacité de l’accu et du type de boîtier protégeant les cellules où l’énergie est stockée. Pour chaque modèle de vélo, il est préférable de choisir la plus grosse capacité disponible, car l’autonomie annoncée par les constructeurs est souvent gonflée. Par ailleurs, lorsque la performance des batteries diminuera, elles garderont une puissance suffisante à l’usage. En ville, les batteries intégrées dans la partie diagonale du cadre sont les plus pratiques et les moins encombrantes.

A titre indicatif, il faut savoir qu’un vélo électrique consomme entre 3 et 8 Wh au kilomètre et qu’une batterie Lithium Ion de 1 kg représente 174 Wh. La puissance de la batterie est aussi exprimée en volts. Plus la tension est forte, meilleure est l’assistance. Une puissance de 36 volts est un bon compromis.