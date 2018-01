A Angoulême, toutes les stars de la BD sont au rendez-vous

Gaston Lagaffe, Boule et Bill, Lucky Luke, le Petit Spirou,... Comme chaque année, ces célèbres héros de bande dessinée envahissent Angoulême. Des chocolateries aux salons de coiffure, les commerçants ont choisi les personnages qui orneront leurs vitrines. Avec les 200 000 visiteurs attendus pour le festival, ils espèrent augmenter leurs chiffres d'affaires. Pour la 45ème édition du Festival d'Angoulême, Titeuf, cet espiègle petit garçon à la mèche jaune qui fêtera ses 25 ans, sera à l'honneur. Rendez-vous à Angoulême du 25 au 28 janvier 2018.



