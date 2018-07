A Cassis, les vacances ont déjà débuté

Les cours ne se terminent officiellement que le samedi 7 juillet. Mais cela n'empêche pas à certains vacanciers de prendre les devants. En effet, avec un mois de juin pluvieux, la moindre apparition du soleil est une aubaine. A Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, on sort déjà les petites tenues et on s'adonne à des activités estivales : baignade, bronzage, pétanque, camping,... Bref, on se déconnecte. Et apparemment, quelques touristes sont déjà fatigués de trop se reposer.



