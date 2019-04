À la découverte de Gap-Tallard, le plus grand centre de loisirs aériens d'Europe

Chaque année, près de 100 000 les amateurs de sensations fortes se rendent à l'aérodrome de Gap-Tallard, dans les Hautes-Alpes. On y pratique l'aviation depuis 1918, mais avec le temps, les types d'appareils se sont multipliés et les activités se sont diversifiées. Le centre propose ainsi des virées à bord d'un avion d'époque, en montgolfière ou encore des sauts en parachute.



