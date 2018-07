A la découverte de l'Ardia di Sedilo

L'Ardia di Sedilo est une course équestre symbolique de la Sardaigne. Dans ce jeu, personne ne gagne. L'objectif est de se lancer au galop afin de dépasser les trois chevaliers habillés en noir qui représentent un empereur romain. Mais avant que la course ne commence, plusieurs messes sont organisées dans le village de Sedilo. On vous laisse découvrir la suite en images.



