A la découverte de la Saône à vélo

Entre Saint-Jean-de-Losne et Verdun-sur-le-Doubs, un groupe d'amis originaire de Bourgogne a décidé de longer la Saône à vélo. Au programme : balade et pique-nique à la saveur régionale. Poussés par le vent, les cyclistes se laissent porter par la douceur du Val de Saône. Grâce au vélo, ils peuvent profiter pleinement de la nature.



