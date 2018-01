A la découverte des bords de Loire

Embarquer sur une toue - cette barque plate qui circule sur la Loire - est un excellent moyen de découvrir le fleuve et ses beaux rivages. A l'aube, ce dernier offre des paysages magiques éclairés par des lumières dorées. La Loire dispose d'une faune riche qui ravira certainement les visiteurs et amateurs de la nature. Sur ses bords, le site des Folies Siffait offre un spectacle magnifique.



