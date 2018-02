À la découverte des futures stars de la Piste aux Étoiles

La 39ème édition du Festival mondial du cirque de demain a débuté le jeudi 1er février au Cirque Phénix Pelouse de Reuilly, à Paris. Jusqu'au dimanche 4 février, de jeunes talents issus de quatorze nations continueront à se produire devant un jury de spécialistes, mais aussi des directeurs de spectacle. Ils ont tous moins de vingt-cinq ans et n'ont jamais participé à aucun festival, sauf dans leur pays d'origine. Après plusieurs mois de préparation, ces futures stars du cirque n'ont seulement que quatre jours pour séduire les professionnels.



