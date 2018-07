A la découverte du canal du Nivernais, l'un des canaux les plus fréquentés du pays

Le canal du Nivernais relie les bassins de la Loire et de l'Yonne sur 174 kilomètres. Très prisé des plaisanciers, 3 500 embarcations l’empruntent chaque année pour une croisière d'environ une semaine. Au fil de l'eau, les passagers peuvent profiter de la nature en toute tranquillité. Libres d'accoster où ils le souhaitent, ces derniers sont assurés de vivre une expérience unique.



