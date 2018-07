À la découverte du plus grand aquarium d'Europe

Nausicaa, dans le Pas-de-Calais, est le plus grand aquarium d'Europe depuis son extension en mai dernier. Le bassin compte 58 000 animaux pour une surface d'exposition de 10 000 m², soit l'équivalent de quatre piscines olympiques. Les rouages du système, à la démesure du bassin, occupent une partie du sous-sol. L'eau est un peu trouble, une reproduction à l'identique de l'écosystème de l'île de Malpelo au large de la Colombie. Une véritable prouesse technique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.