A la découverte du vignoble champenois à moto

Synonyme de liberté, le road trip exige de la rigueur. Entre Épernay et Reims, les motards peuvent profiter de deux jours de liberté totale pour un montant de 250 euros, tout compris. Ils auront alors le privilège de partir à la découverte du vignoble champenois par le biais d'un périple de 350 kilomètres soigneusement organisé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.