A la rencontre d'un calendophile, un amoureux du temps qui passe

On a l'habitude de voir des collectionneurs de timbres, de voitures miniatures, d'objets à l'effigie de leurs idoles,... Mais saviez-vous que des gens collectionnent également les calendriers ? On appelle ces personnes des calendophiles ou des buxidaphiles. Au-delà de l'objet, ces almanachs sont de vrais marqueurs de temps. Souvent, ils racontent une histoire. Alain Magnani, lui, collectionne les mythiques calendriers de La Poste depuis une trentaine d'années. Dans sa collection, on peut retrouver des petites perles qui datent de 1855. Et depuis peu, ce calendophile a transmis sa passion à sa petite-fille qui compte déjà une cinquantaine de calendriers à son actif.



