A la rencontre de Kader Zennaf, un collectionneur d'ustensiles de cuisine en aluminium

Kader Zennaf, retraité, possède une collection privée d’ustensiles de cuisine en aluminium. Faute de ne pas pouvoir se séparer de ces objets, il s'est mis à les collecter. Pour lui, tout est digne d'intérêt car chaque objet réveille un souvenir. Il possède en tout plus de 4 000 ustensiles, tous différents les uns des autres.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.