A Saint-Mars-de-Coutais, l'album Panini Foot fascine toute une génération

L'album Panini Foot fait des adeptes. Il l'est encore plus en cette Coupe du monde 2018. Il a du succès à Saint-Mars-de-Coutais, dans la Loire-Atlantique. Dans cette commune, les vignettes autocollantes s'arrachent comme des petits pains. Cette passion touche aussi bien les petites que les grandes personnes. C'est le cas de Jean-Georges Guern. Agé de 50 ans, il a incarné les souvenirs de football à travers ses albums.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/06/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 14h du 27 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.