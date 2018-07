Activités de plein air : nos conseils pour éviter les bobos aux plus jeunes

Même si Médor est le plus gentil des toutous, éviter un face-à-face entre les enfants et les animaux domestiques est la meilleure façon d’éviter qu’un geste maladroit ne déclenche une réaction réflexe de l’animal. A l’extérieur, le plus simple est d’interdire aux enfants de caresser des chiens ou des chats inconnus, surtout lorsqu’ils mangent ou qu’ils se reposent.





Dans le jardin, il faut apprendre aux enfants à éviter les contacts directs avec les insectes et à ne pas s’affoler si une abeille ou une guêpe passe près d’eux en vrombissant. Un bon « dress » code permet de tenir les bestioles à l’écart : il faut savoir que les couleurs vives ou fleuries attirent les insectes alors que le blanc et le vert les éloignent. On peut aussi conseiller aux enfants de garder la bouche fermée si quelque chose volette à proximité de leur tête. En cas de balade en forêt ou d’excursion, il faut également expliquer aux jeunes marcheurs que faire un peu de bruit en se déplaçant éloigne des animaux comme les serpents.





Les plantes peuvent constituer une source de désagréments. L’enfant doit savoir qu’il ne faut rien cueillir et, surtout, ne rien manger sans le feu vert d’un adulte. En cas de passage dans les orties, le mieux est d’enlever les petits poils urticants tapissant la peau avec de l’eau ou avec un morceau de ruban scotch pour apaiser les démangeaisons. Lors des baignades, une solution est de faire porter des bouchons d’oreille (adaptés à leur âge) aux enfants afin de limiter les risques d’otite (inflammation du conduit auditif externe).





Enfin, à tout hasard, les parents doivent garder deux numéros d’urgence en tête : le 15 (Samu) et le 18 (Pompiers).