Alain Cruchet, grand collectionneur d'étiquettes de camembert

En Normandie, Alain Cruchet est un vif collectionneur d'étiquettes de camembert. Il en possède plus de 50 000 différentes et préside aujourd'hui l'association des tyrosémiophiles de France. Lors des rassemblements, c'est à travers leurs échanges que les collectionneurs vont perdurer l'histoire des fromageries normandes et françaises.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.