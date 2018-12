Alpes-Maritimes : de jeunes enfants profitent des pistes de ski

À la station Isola 2000, dans les Alpes-Maritimes, les tout-petits passent leur deuxième journée sur les pistes de ski. Malgré quelques chutes, ils se débrouillent bien pour leurs âges. Avant la distribution des cadeaux de Noël, les parents et les enfants profitent des pistes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.