Amiens : la foire de la Saint-Jean enchante toujours !

Lors de la Saint-Jean, c'est la traditionnelle et l'une des plus grandes fêtes foraines qui se déroule à Amiens, dans la Somme. Les manèges y offrent le maximum de sensations. Toutes sortes de jeux et d'activités enchantent petits et grands, sans oublier les confiseries qu'offre Marc Lelièvre, une tradition qu'il perpétue. Les Picards quittent la foire, toujours avec d'heureux souvenirs.



