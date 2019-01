Amnéville : la plus grande piste de ski couverte d'Europe

À Amnéville, à seulement 200 mètres d'altitude, à flanc de colline, se trouve la plus grande piste de ski intérieure d'Europe. Elle mesure 620 mètres de long et 35 mètres de large, pour 90 mètres de dénivelé. Avec tout l'équipement digne des plus grandes stations de ski du pays, près de 3 000 articles sont en location. Un terrain de jeu rêvé, pour ceux qui aiment caresser les pistes en toutes saisons.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.