Araignée, tourteau ou homard, la pêche aux crustacés est ouverte

Au printemps, les araignées de mer font leur grand retour près des côtes. Ce qui marque l'ouverture de la saison de la pêche. Les plongeurs s'y mettent donc à cœur joie. Ils sont en quête des jeunes araignées à la chaire fine et tendre. Mais attention, l'activité est réglementée : pas plus de six araignées par personne, et surtout, une taille minimale de douze centimètres. Après la pêche, place à la préparation et à la dégustation qui se fait en famille et entre amis.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.