Argelès-sur-Mer : s'adonner aux joies du canyoning dans un parc à sensation

Voici une activité qui pourrait bien vous accrocher pendant cette période de vacances. À Argelès-sur-Mer, dans le département des Pyrénées-Orientales, une structure complètement artificielle permet aux petits et grands de s'adonner aux joies du canyoning. Descente en rappel, saut à plusieurs mètres au-dessus du sol, il faut juste un peu de courage et se munir de 30 euros pour en profiter.



