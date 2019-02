"art3F" : l'art contemporain accessible

La cinquième édition du Salon international d'art contemporain se tient jusqu'au lundi 3 février 2019 à Paris Porte Versailles. A cette occasion, plusieurs artistes venus du monde entier nous proposent leurs œuvres et partagent leur passion. Avec son ambiance chaleureuse et ses prix accessibles, cet événement a pour but de rendre l'art à la portée de tous. Quels sont les coups de cœur ?



Ce dimanche 3 février 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir le salon d'art contemporain "art3f ". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 03/02/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.