Camping : comment sécuriser ses équipements

Certains contrats d’assurance couvrent la disparition du matériel de camping. Le montant de la cotisation est fixé selon la valeur des équipements à protéger. Lors de la souscription, il faut vérifier le montant de la prise en charge, en tenant compte des franchises éventuelles. Les garanties excluent souvent le vol des bagages ainsi que celui des objets laissés à l'extérieur de la tente. Mieux vaudra donc mettre ses affaires à l’abri avant de partir à la plage. Contrairement au camping-car, les tentes sont difficiles à protéger. Il n’existe pas de cadenas permettant de verrouiller les fermetures éclair, car ils ne serviraient pas à grand chose : un simple cutter suffit pour contourner l’obstacle…





Les véhicules des campeurs sont plus faciles à sécuriser grâce à des cannes et à des dispositifs antivols, dont des câbles permettant d’attacher les vélos. La panoplie d’équipement comprend aussi des sabots de roue équipés d’une serrure à pompe anti-crochetage et anti-perçage. L’installation d’une alarme électronique est conseillée pour alerter le conducteur en cas de tentative de vol. Pour empêcher les effractions, des verrous permettent également de sécuriser la porte cellule et les portillons d’un camping-car. Une fois à l’intérieur, certains propriétaires tendent des sangles ou des chaînes de la cabine d'une portière à l'autre pour en défendre l’accès. C’est une mauvaise idée, car si une fuite de gaz ou un feu se déclare pendant la nuit, les occupants du véhicule ne pourront pas s’en échapper.