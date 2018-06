Au plus près des dinosaures : frissons garantis !

Rendez-vous à la Cité du Cinéma, à Saint-Denis. Prévenez les enfants, ils vont avoir droit à une plongée au milieu des dinosaures, animés et à taille réelle. Une fois passées les caisses, vous allez embarquer sur un ferry pour rejoindre l’île de Jurassic World. Réalisée avec le concours d’un paléontologue, l’expo a pour but de faire découvrir tous les secrets des différentes espèces de ces bestioles disparues il y a plus de 65 millions d’années. Pédagogique, l’expo se veut aussi ludique, et – un peu – effrayante ! Sachez-le, vous serez dans le noir quand apparaîtra soudainement un brachiosaure de 9 mètres de long! La mise en scène, dramatique, est plutôt bien faite. Peut être un peu impressionnante pour les tout petits quand ils entendront « cherchez vite un abri » ! Vous ferez également face à un charmant T Rex de 2,2 tonnes qui vous montrera ses 48 dents… Enfin, ne ratez pas la sieste des bébés dinosaures, bien à l’abri dans leur couveuse.

Après l’Australie et les Etats-Unis et plus d’un million de visiteurs, l’expo accompagne parfaitement la sortie en salles du 5e volet lancé par Steven Spielberg en 1993 « Jurassik world : Fallen Kingdown ». La visite est plutôt courte, idéale pour les plus jeunes, mais un peu moins pour votre porte-monnaie !