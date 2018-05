Gaudi, le génie catalan

La Sagrada Familia, mondialement connue et toujours en construction, reste emblématique du génie d’Antoni Gaudi. Vous aurez le souffle coupé par le jeu de lumières, presque divines, qui illuminent l’intérieur de la basilique. À l’extérieur, les façades spectaculaires, dont la 3e n’est pas encore ouverte, les 12 clochers et les 6 tours formeront quand elles seront achevées, un lien entre le ciel et la terre. Un monument à voir et revoir et qui devrait être achevé pour le centenaire de la mort de Gaudi en 2026. Décédé le 10 juin 1926 à Barcelone après avoir été renversé par un tramway, Antoni Gaudi partira modestement, sans voir son œuvre achevée, 40 ans après le début des travaux. Il repose aujourd’hui dans la crypte de la basilique. Attention : pensez à réserver vos billets à l’avance sur le site officiel pour pouvoir visiter.