Bauduen, le village moyenâgeux du Haut-Var

Bauduen est un village du Moyen-âge, appelé aussi "Le petit Saint-Tropez du Haut-Var", dont une partie fut engloutie dans le lac. L'ancien fort garde encore intact ses vieux murs en pierre. On pourrait s'asseoir sur un banc admirer le lac aux eaux turquoises, sinon y taquiner la perche-soleil ou la carpe. En été, on pourra déguster la truffe blanche au restaurant du domaine de Majastre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.