Bénodet : les vacanciers profitent largement du beau temps

Les températures sont déjà estivales dans le Finistère en Bretagne. Les vacanciers sont alors venus en masse profiter du soleil, de la plage et du grand air pour ce long week-end du 19 mai. Avec 20°C sous le ciel de Bénodet, l'ambiance en terrasse est en effet conviviale et très animée. Pour les commerçants, c'est le signal de départ de la saison touristique. Une période à laquelle leur chiffre d'affaires est largement revu à la hausse.



