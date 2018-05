Berges de Seine : et si on jouait les touristes avec nos enfants

Rive gauche, le parcours dure 2,3 kilomètres. Il est ponctué de barres à traction, d’un mur d’escalade pour les 3/10 ans, qui font place à des zones ludiques, des jardins flottants, des zones de détente avec des coussins géants et des transats, sans oublier les nombreux bars et guinguettes et autres péniches. Il faut lever la tête vers les ponts et les monuments pour se rappeler qu’on est en plein Paris !

Rendez-vous aux pieds de la Tour Eiffel pour le point de départ de cette promenade familiale. Aussitôt, on trouve une guinguette où la pizza est à 5 euros et le cheeseburger à 7,50 euros. Ce sont les enfants qui vont être contents ! D’autant que sur les berges de la Seine – confisquées aux automobilistes – on peut faire du vélo, du roller, de la trottinette, du running…Bref, tous les moyens de locomotion non polluants se côtoient dans un esprit bon enfant.

Bon à savoir, il y a aussi quelques parcelles de pelouse ombragées où l’on peut pique-niquer, quasi les pieds dans l’eau. Quelques mètres plus loin, on passe sous le pont de l’Alma et l’on aperçoit la Grande Roue de la place de la Concorde. Celle-ci vit ses dernières heures, et sera gratuite pour tous les parisiens (sur présentation d’un justificatif de domicile) le 18 mai prochain.

En poursuivant votre chemin vous trouverez une fontaine à eau, des portiques, des barres à traction, un mur d’escalade…Tout est prévu pour que les enfants s’amusent, et ne trouvent pas la balade trop longue.