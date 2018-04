Bien plus qu'un jeu, la pétanque est un véritable héritage

Les activités de plein air reviennent avec le retour du soleil. A Carnon dans l'Hérault, la pétanque est un jeu de stratégie qui séduit plus d'un. Se transmettant de génération en génération, elle constitue un véritable héritage. Ses adeptes viennent sur le terrain pour passer du bon temps avec les copains. Le public, lui aussi, ne manque jamais à l'appel.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.