Brest : un brodeur ouvre les portes de son atelier pour partager son savoir-faire

Cela fait 20 ans que David Le Gac enseigne la broderie dans son atelier situé au port de Brest. Chaque cours est une véritable découverte mais aussi un partage. La broderie, un art que l'on pourrait croire désuet a le vent en poupe, notamment grâce au travail passionné de David. Ses élèves sont conquis et ne peuvent plus s'en passer. Bien que la broderie nécessite beaucoup de temps et des gestes précis, elle n'en est pas moins un loisir. Plus qu'un savoir-faire, cet art est également un patrimoine propre à la Bretagne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.