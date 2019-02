Bretagne : à la rencontre des dompteurs de vagues

Trouver le bon spot pour surfer en Bretagne est une quête perpétuelle. Tous les jours, les surfeurs scrutent les données météo à l'affût des conditions idéales. Les planches glissent sur l'eau toute l'année dans le Finistère, mais c'est en ce moment dans cette eau à 10°C que les conditions sont optimales. On compte près de 40 000 surfeurs sur les côtes bretonnes. Certains font partie des meilleurs du continent.



