Briançon : une randonnée en raquettes qui plonge au XVIIème siècle

Niché en pleine montagne, le fort militaire de Briançon est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Pour accéder à cet édifice datant du XVIIème siècle, il faut trois heures de randonnée et une paire de raquettes. Une aventure qui allie à la fois le sport et la culture, le tout pour la modique somme de 28 euros par personne.



