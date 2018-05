C'est quoi au juste le flossing, cette danse dont vos enfants raffolent ?

Russell Horning, un jeune Américain de 15 ans, a inventé le flossing. Considérée comme une danse de célébration, elle consiste à balancer le plus rapidement possible les bras de droite à gauche, tel un fil dentaire ("floss" signifie "fil dentaire" en anglais), tandis que le bassin fait le mouvement inverse. Le tout en gardant une tête extrêmement sérieuse. Une danse qui est devenue virale quand la chanteuse Katy Perry a rejoint le jeune homme, surnommé "backpack kid" (l'enfant au sac à dos"), sur l'une de ses vidéos.





Depuis son apparition, tout le monde s'y met. Les joueurs de foot américain s’en sont même emparés pour célébrer un but. Sur Internet, de plus en plus de vidéos de floss dance sont mises en ligne par de jeunes enfants (et parfois même des personnes plus âgées). On la retrouve également dans des jeux vidéos.