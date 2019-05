Calvados : coup d'envoi du championnat du monde de baby-foot

Le baby-foot ou football de table est un sport d'analyse et de concentration. Dans le Calvados, 450 joueurs d'une dizaine de nationalités différentes sont venus s'affronter pour être sacré champion du monde 2019. Selon l'ancien champion, le secret est de garder son calme, user de stratégie et garder le contrôle. Pour certains, cette discipline est un moyen de tout oublier, et même de s'évader.



