Vous partez campez ? Votre check-list pour ne rien oublier

- Matériel de camping : tente avec poteaux, piquets et sardines, tapis de sol, corde, ficelle, marteau et spray imperméabilisant ;





- Couchage : matelas gonflables et pompe ad hoc si elle n’est pas intégrée, duvets de forme rectangulaire (la plus pratique), draps et oreillers ;





- Balade : vêtements adaptés à la vie en plein air et séchant rapidement en cas d’averse, un coupe-vent, des bottes et des chaussures de marche ou des sandales (à porter de préférence sans chaussettes) ;





- Popote : les plus grandes regroupent plusieurs casseroles, une poêle et des couverts en aluminium. Emportez aussi un réchaud à gaz et ses recharges, de la vaisselle en plastique, une glacière, un tire-bouchon (indispensable !), un ouvre-boîte, des filtres à café, un décapsuleur (également indispensable !), des produits ménagers (produit vaisselle, etc.), de l’essuie-tout, et des sacs-poubelle ;





- Eclairage : pensez à une lampe de poche, aux piles de rechange, à une lampe frontale pour circuler la nuit sans vous prendre les pieds dans la corde des tentes, à une rallonge à brancher sur l’allume-cigare de la voiture, etc. ;





- Toilette : brosse à dents, dentifrice, peigne, coton-tige, coupe ongle, savon, shampooing, papier toilette, serviette de bain, gant de toilette, pinces et corde à linge, pour l’essentiel ;





- Confort : tables et chaises pliantes, transat, jeux de société, cabine au dépliage instantané, afin de pouvoir se changer et se doucher en préservant son intimité ;





- Trousse de secours : pince à épiler, petite paire de ciseaux, ruban adhésif, pansements, compresses de gaze stériles, bandages antiseptiques, aspirine (ou paracétamol), anti-diarrhéiques, antihistaminiques, spray anti-moustique et la pommade apaisante en cas de piqûres d’insecte, sans oublier vos médicaments habituels (si vous en prenez).





Et... bonnes vacances !