Cantal : la pêche à la truite s'ouvre ce 9 mars

Dès le 9 mars 2019, les pêcheurs pourront reprendre leurs bonnes habitudes en allant taquiner la truite au bord des rivières du Cantal. Déjà fins prêts, ils attendent ce moment avec impatience. Les magasins spécialisés, eux, guident les amateurs et leur offrent un équipement complet pour moins de 100 euros. Le pays compte plus d'un million et demi de pêcheurs passionnés.



