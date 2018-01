Carnaval de Nice 2018 : l’espace sera à l'honneur

Cette année, les carnavaliers ont planché sur le thème de l'espace. Tous les personnages fantastiques sortis de la tête des cinéastes seront reproduits. A l'instar de la famille Povigna et de Caroline Roux, les organisateurs s'activent pour être prêt pour le 17 février 2018. L'esprit du carnaval de Nice, c'est aussi l’impertinence. Les grands de ce monde comme Trump, Erdogan ou encore Poutine, sont caricaturés en personnages tyranniques de la Planète des singes.



