Triangle Dalinien : la Costa Brava à travers les yeux du maître Salvatore Dali

Le dernier sommet du triangle Dalinien vous mènera à Púbol, un hameau dominé par le château que Dalí a offert à sa femme Gala en 1969. Situé près de la Bisbal d’Empordà et de Gérone, ce petit château du XIVe siècle, restauré par Dali, abrite un trône étrange, une cheminée baroque, des éléphants, des têtes de Wagner, un plafond délirant ainsi que la Cadillac de l’artiste et bien d’autres surprises. « Il me fallait offrir à Gala un écrin plus solennellement digne de notre amour. C’est pourquoi je lui ai fait cadeau d’un manoir bâti sur les vestiges d’un château du XIIe siècle, l’ancien Château de Púbol, où elle règne en souveraine absolue, au point que je ne lui rends pas visite sans une invitation écrite de sa main. Je me suis contenté d’en décorer les plafonds afin qu’en levant les yeux elle me trouve toujours dans son ciel », expliquait Salvador Dali en 1973. Ce monument consacré à la gloire de Gala, reste plus sobre que les autres sites de l’artiste, conformément aux vœux de son épouse et muse. Elle y repose dans une crypte installée dans la cave.





Visiter les 40 km du triangle Dalinien permet de mieux comprendre l’art de Salvador Dali et ses liens profonds avec la Costa Brava. À la fois peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain, il est l'un des principaux représentant du surréalisme.