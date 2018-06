Championnat de France de Barbe : 60 candidats en lice

Plus qu'une simple tendance, porter une barbe est en train de devenir une norme sociale. En effet, 92% des hommes entre 25 et 34 ans disent en porter. Au Championnat de France de Barbe, six catégories sont représentées. En tout, 60 candidats sont venus de tout le pays pour y concourir. Passionnés, ils consacrent beaucoup de temps à l'entretien de leur barbe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.