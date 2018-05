Championnat du monde de baby-foot à Rouen : le Mondial avant l'heure !

Dans un mois, la France sera au Mondial en Russie. Une compétition que nous pourrons suivre en direct sur TF1 et qui éprouvera nos âmes de supporters. Cependant, nous pouvons avoir un avant-goût de ses émotions patriotiques avec le championnat du monde de baby-foot qui se tient à Rouen jusqu'au dimanche 13 mai 2018.



