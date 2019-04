Château de Merville : place à la grande chasse aux œufs de Pâques

Au Château de Merveille, en Haute-Garonne, 60 000 œufs en chocolat ont été dissimulés dans son labyrinthe de buis. Chaque année, des enfants de la région toulousaine sont conviés à la grande chasse aux œufs de Pâques. Les petits trésors ont été éparpillés sur six kilomètres d'allées, de quoi se perdre un peu. Pendant que les petits cherchent les œufs, les parents cherchent leurs enfants, le tout dans une ambiance bon enfant.



