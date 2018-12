Christophe Jullian, un collectionneur de Playmobil

Christophe Jullian a conservé son âme d'enfant. Des Playmobil occupent les étagères et ont envahi les pièces de sa maison. Pour la plupart du temps, il donne vie à ces jouets en les intégrant dans des décors comme une caserne de pompiers ou un château. Un moyen pour les enfants de réviser les cours d'histoire.



