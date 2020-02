Cannes 2020 : Christopher Nolan, Maïwenn, Paul Verhoeven… dans les starting-blocks ?

On ne connait pas encore la liste des films présentés au Festival de Cannes qui se déroulera cette année du 12 au 23 mai ni celle des auteurs présents mais l’impatience est de mise et les "turfistes de la cinéphilie", comme les surnomme le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, commencent déjà leurs pronostics.

Un simple regard sur les films actuellement en post-production permet de se faire une idée possible des films qui seront présentés au comité de sélection composé, comme précisé dans un communiqué de presse du Festival de Cannes, de cinq femmes et de quatre hommes, avant d’être retenus ou pas et d’être sélectionnés dans les différentes sélections : en compétition, en séance de minuit, au certain regard, ou alors à la Quinzaine des réalisateurs et la Semaine de la critique.

Parmi les pronostics donc, listés par Cineuropa, on retrouve chez les Français des noms comme Maïwenn ("ADN", une affaire de famille avec Louis Garrel et Marine Vacth), Leos Carax ("Annette", une comédie musicale avec Adam Driver et Marion Cotillard), François Ozon ("Eté 85", chronique adolescente dans une station balnéaire normande dans les années 80) ou encore Stéphane Brizé ("Pour le meilleur et le pire", avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain, sur le désespoir d’un cadre dirigeant dans un groupe industriel américain qui, pris entre le marteau et l'enclume, ne sait plus comment répondre aux injonctions de ses supérieurs).