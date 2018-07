Cinéma : tout un large choix de super productions pour cet été

Pour ces vacances d'été, on a le choix sur les films à voir en famille. Avec Tom Cruise, dans "Mission Impossible, fallout", ou "Ant-Man et la Guêpe", ce seront des actions à ne plus en finir. Pour les inconditionnels de monstres, la famille Dracula leur donne rendez-vous dans le film d'animation "Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses". Sinon, "Destination Pékin", ou "Capitaine Morten et la reine des araignées" invitent au voyage et à l'aventure.



