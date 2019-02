Cirque : les jeunes en pistes !

Les jeunes artistes du monde entier se produisent à Paris dans un festival international du cirque. Ils doivent présenter des prouesses inédites, car l'enjeu est de séduire le public et les nombreux professionnels venus pour repérer de nouveaux talents. Les critères du jury sont objectifs. La technique, le rapport au public et l'artistique sont notamment notés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.