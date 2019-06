Colmar : un artiste urbain dessine le portrait d'une femme de 98 ans sur un mur

Maryse Violeau est une dame âgée de 98 ans au visage très expressif. C'est pour cette raison qu'un jeune artiste a décidé de peindre un portrait géant d'elle sur un mur à Colmar, dans le Haut-Rhin. En effet, Swed Oner, street artiste et portraitiste, a voulu réaliser un dessin grand format de cette dame et de son regard si particulier. Un portrait qui amuse cette nonagénaire à l'esprit ouvert et qui est branchée street art.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.